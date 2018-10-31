شاهد بالصور | صيد الحبار في اليابان

يشكل الحبار جزءا أساسيا من المطبخ الياباني، حيث أن أكثر من 10 أنواع من الحبار يتم اصطيادها في اليابان من أجل خدمة الاحتياجات الداخلية.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن اصطياد الحبار يشكل رواجا كبيرا في اليابان، ويحظى باحترام وتقدير كبير من المواطنين اليابانيين.

غير أن هذه الصناعة باتت تعيش تقلبات شديدة بسبب تغير درجات الحرارة في المحيط، وكذلك الصيد المفرط خلال الأعوام الاخيرة، وتراخي الرقابة التنظيمية، الأمر الذي تسبب في الاستنفاد الشديد للحبار في المياه اليابانية.

يوضح الموقع أنه في عام 2011، اصطاد الصيادون اليابانيون أكثر من 200 آلف طن من الحبار، غير أن الرقم تراجع بمعدل الربع خلال العام الماضي، ليصل إلى 53 آلف طن، وهو أدنى مستوى صيد للحبار في اليابان خلال الثلاثين عاما الأخيرة.

ويعتقد باحثون يابانيون أن الرقم سيتابع الانخفاض خلال هذا العام.

وتسبب هذا الانخفاض في الصيد في اهتزاز كبير في دولة مثل اليابان، حيث ترتبط هوية المواطنين بالمأكولات البحرية لاسيما السوشي، حتى أن الصيادين يعتبروا أبطال وطنيين ويظهرون بشكل كبير في البرامج التليفزيونية.

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