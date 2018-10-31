منتجع الفرسان الرياضي الدولي يعلن عن باقة من العروض لموسم الخريف

أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي عن طرح باقة من الأنشطة المميزة والعروض الترفيهية لمختلف الفئات العمرية بالتزامن مع موسم الخريف وعودة المدارس. حيث يقدم المنتجع لزواره مجموعة واسعة من الخيارات، بدءاً من منافسات البينتبول ورماية الأطباق الطينية ومسابقات إطلاق النار بوساطة بنادق قناصة وصولاً إلى ركوب الخيل مع موسم جديد يتخلله جلستان أسبوعياً. أما من ينشدون نمط حياة صحي، فبإمكانهم الاشتراك بجلسات اللياقة البدنية أو تناول المرطبات المنعشة في مطعم ’كومو‘. باختصار، يمثل المنتجع الوجهة الأمثل لقضاء أوقات ممتعة وهادفة على مدار الأسبوع. يمكنكم الحجز الآن عبر الموقع الإلكتروني للحصول على خصم بنسبة 20%.

موسم جديد للفروسية

تستهل أكاديمية الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي موسماً جديداً مع جلستين لركوب الخيل في الأسبوع. حيث سيتاح للمشتركين في الجلسات الجماعية الاستمتاع بهذه الرياضة مع نظرائهم من ذات المستوى. فيما توفر الخيول المدربة وجدول توزع الجلسات التدريبية فرصة التعلم بسرعة وسلاسة وسط بيئة منظمة وممتعة، لا سيما وأن المبتدئين والمحترفين يحظون بالمستوى ذاته من اهتمام المدربين المؤهلين من جمعية الخيول البريطانية.

لا تفوتوا فرصة ممارسة رياضتكم المفضلة من خلال حضور جلستين لمدة 45 دقيقة كل أسبوع حتى مايو 2019.

أكاديمية الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي ترحب بالمبتدئين والمحترفين بين الساعة 4 بعد الظهيرة و7 مساءً.

جلسات اللياقة البدنية

يعزز منتجع الفرسان الرياضي الدولي من نمط حياتكم الصحي من خلال تقديم باقة من جلسات وأنشطة اللياقة البدنية.

حيث يمكنكم التراقص على إيقاعات الزومبا أو اختبار الحماس مع تمارين الرياضة واللياقة.

ويقدم المنتجع باقة واسعة من الأنشطة التي تناسب الجميع، من تمارين ’ليه ميلز بودي بومب‘ والأيروبيك المائية إلى التمارين الدائرية وتمارين كيك بوكسينغ بما يناسب متطلبات الجميع في اللياقة البدنية من 9 صباحاً إلى 8 مساءً.

حافظوا على حيويتكم ونشاطكم كل يوم في منتجع الفرسان الرياضي الدولي

باقات بينتبول

سارعوا إلى الحجز اليوم لخوض منافسة بينتبول والاستفادة من عرض مجزٍ يمنحكم المزيد من كرات الطلاء بدون أي تكلفة إضافية. ويمكنكم الاختيار بين 3 باقات تبدأ أسعارها من 170 درهم إماراتي، وهي؛ باقة ’واريور‘ التي تمنحكم 200 كرة طلاء أو باقة ’رامبو‘ التي تمنحكم 300 كرة أو ’ترمينيتور‘ للحصول على 400 كرة.

وتتركز حلبة البينتبول في المنتجع داخل مبنى متطور ومكيف.حيث لم يدخر المنتجع أي جهد في سبيل توفير أفضل الظروف المناخية، ليستنى للاعبين ممارسة رياضتهم المفضلة وسط أجواء لطيفة منعشة حتى في الأجواء الصيفية الحارة.

ويمكن للاعبين الاستمتاع بهذه الرياضة ضمن سيناريوهات متعددة من خلال باقات مصممة خصيصاً لتلائم طلبهم وتضمن جاهزيتهم لخوض التحدي.

رماية الأطباق الطينية

عشاق الرماية مدعوون للمشاركة في منافسة رماية الأطباق الطينية من 1 إلى 31 ديسمبر. حيث يمكنهم التنافس وسط مرافقنا الفريدة للظفر بالمرتبة الأولى. وذلك من خلال إصابة أهداف فردية أو مزدوجة بمهارة ودقة للفوز بمجموعة من الجوائز المذهلة.

ويمكنكم التمرن بدايةً مع 10 طلقات قبل انطلاق المنافسة، وحينها سيكون بحوزتكم 15 طلقة. وسيحظى المشاركون بطلقة واحدة فقط لإصابة كل هدف نحو تسجيل أعلى عدد من النقاط وهو 15 نقطة. وسيتنافس أفضل 10 متسابقين من الرجال والسيدات في جولة نهائية مجانية ضمن ميدان جديد.

جوائز الرجال والسيدات:

الجائزة الأولى – 5000 درهم إماراتي بالإضافة إلى الكأس

الجائزة الثانية- 3000 درهم إماراتي بالإضافة إلى الكأس

الجائزة الثالثة- 2000 درهم إماراتي بالإضافة إلى الكأس

منافسة الرماية بالبنادق القناصة ضمن ميدان بطول 300

يرحب منتجع الفرسان الرياضي الدولي بكم للمشاركة في منافسة الرماية بالبنادق القناصة ضمن ميدان داخلي مذهل بطول 300 اعتباراً من 1 ولغاية 30 نوفمبر. وسيحظى المشاركون بفرصة التمرن من خلال 5 طلقات تجريبية قبل المباشرة في المنافسة من خلال تسديد 5 طلقات لإصابة الأهداف خلال 5 دقائق.

ويمكن للرماة الاختيار بين بندقية من عيار 308 أو عيار 223 للتسديد من مسافة 300 متر والمشاركة في المنافسة لقاء 250 درهم إماراتي فقط. ويمكنهم تبعئتها بالذخيرة مجدداً مقابل 250 درهم إماراتي للبندقية من عيار 308 و230 درهم إماراتي للبندقية من عيار 223. وسيتم احتساب النتائج استناداً إلى أصغر حجم لمجموعة من 5 طلقات، تُقاس بالميليمترات من خلال النظام الأهداف،

وسيتم الإعلان عن الجدول النهائي للرماية في الوقت المناسب.

الجائزة الأولى – 4000 درهم إماراتي بالإضافة إلى الكأس

الجائزة الثانية- 2,500 درهم إماراتي بالإضافة إلى الكأس

الجائزة الثالثة- 1,500 درهم إماراتي بالإضافة إلى الكأس

الاستمتاع بمذاق القهوة الأصيل

يوفر مطعم ’كومو‘ لزواره جربة استثنائية للتلذذ بمذاقات القهوة الإيطالية الشهية على أصولها فيما يستمتع الصغار بباقة متنوعة من أنشطة منتجع الفرسان الرياضي الدولي. كما يشكل مطعم ’كومو‘ وجهة مثالية تتيح للزوار قضاء أوقاتٍ مفعمة بالاسترخاء ولقاء الأصدقاء.

وسيحظى عشاق القهوة الفاخرة بفرصة الاستمتاع بالقهوة المحضرة بالضغط عبر جهاز ’أيروبريس‘، والتي تستغرق 20 ثانية فقط! حيث تضمن درجة الحرارة المنخفضة وسرعة تخمير القهوة الحفاظ على غنى وأصالة النكهة الإيطالية وتخفيف نسبة الحموضة وتفادي الطعم المرّ ليتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة قهوة سريعة التحضير تتميز بقوام سلس وغني ونقي.

كما يقدم المطعم مفاجآت جديدة لمحبي المشروبات حلوة المذاق مع قائمة مشروبات مثل لوتوس فرابوتشينو المميز، ولاتيه زبدة الفول السوداني وقهوة لاتيه الإسبانية الساخنة. أما بالنسبة لعشاق المذاق الكلاسيكي، يوفر المطعم مجموعة مميزة من أصناف القهوة الساخنة التقليدية والتي تتنوع من دبل إسبريسو إلى القهوة الأمريكية ذات النكهة القوية، حيث تدلل توليفاتها المبتكرة حواس جميع زوار ’كومو‘ وترضي أذواقهم على اختلافها.

الحجز عبر الإنترنت

يمكنكم الحجز عبر الإنترنت الآن للحصول على أسعار مخفضة بنسبة 20٪ على مجموعة واسعة من أنشطة منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

لحجز تجربتكم المفضلة، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@alforsan.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alforsan.com أو الاتصال على الرقم المجاني: (367726-25-800)

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