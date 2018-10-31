دبي: إيداع آسيوي في مصحة نفسية بسبب “مسدس بلاستيكي”

قضت محكمة الجنايات في دبي اليوم الأربعاء، بإيداع رجل آسيوي في مصحة نفسية مختصة بسبب لعبه بمسدس بلاستيكي بطريقة خطرة في الطرق العامة .

وتعود تفاصيل قصة الرجل وفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي إلى استخدامه المسدس اللعبة في تهديد سائقي حافلات عامة في دبي بالقتل حال لم يلتزموا بالسرعة المقررة في الشارع العام.

ووفقاً للنيابة العامة فإن الرجل قام أكثر من مرة بالتوجه نحو سائقي حافلات تابعة لإحدى الدوائر الحكومية ثم طرق زجاج حافلاتهم وهددهم بالقتل في حال القيادة بسرعة رافعاً ملابسه وكاشفاً عن المسدس البلاستيكي ما دفع السائقين لتقديم بلاغ ضده

اقرأ ايضا

التعليقات