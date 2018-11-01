الجواز الإماراتي سيحتل المركز الثاني عالمياً نهاية نوفمبر

سيحتل الجواز الإماراتي المركز الثاني عالمياً نهاية شهر نوفمبر الجاري ، وذلك بدخوله 164 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

وسيكون ذلك بعد بعد نفاذ مذكرة التفاهم التي وقّعتها الدولة مع أنجولا الثلاثاء الماضي، واستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بتبادل التأشيرة مع روسيا التي تم التوقيع عليها في يوليو الماضي، بحسب المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ويتساوى بذلك جواز السفر الإماراتي مع الجواز الأميركي في المركز الثاني، إضافة إلى 10 دول أخرى (الدنمارك، السويد، فرنسا، إيطاليا، هولندا، أسبانيا، النرويج، جنوب إفريقيا، ولكسمبورج) ، وأشار المؤشر العالمي إلى أن ليبيريا أعلنت أخيراً إعفاء حاملي جواز السفر الإماراتي العادي من تأشيرة الدخول المسبقة، وإمكانية الحصول عليها لدى وصولهم إلى المطار، مما مكّن جواز السفر الإماراتي لتحقيق المركز الرابع عالمياً في الوقت الحالي.

وبات جواز السفر الإماراتي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المركز الأول من حيث قوة جوازات السفر الأكثر نفوذاً في العالم ضمن مؤشر«باسبورت إندكس»، حيث لم يتبقَّ أمامه إلا إعفاء دولة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الأكبر، ليتساوى مع جواز السفر الألماني والسنغافوري بدخول 165 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو ربما يتجاوز ذلك باعتلائه المركز الأولى منفرداً في حالة حصوله على إعفاء دولتين من التأشيرة .

اقرأ ايضا

التعليقات