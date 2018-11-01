الإمارات تقفز 10 مراتب عالمياً في سهولة الأعمال

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الـ 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي.

كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل عشر دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.

وأشاد تقرير البنك الدولي العام الجاري بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي العام الجاري ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي «الحصول على الكهرباء» و«الحصول على الائتمان» و«تسجيل الممتلكات» و«بدء العمل التجاري

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