عدم التزام ديمبلي مع برشلونة يشجع 3 أندية على ضمه

كشفت تقارير صحافية بريطانية، أن أندية آرسنال وليفربول وتشيلسي الإنجليزية تتنافس مع بعضها، من أجل التعاقد مع لاعب نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويفكر برشلونة بجدية في التفريط في ديمبلي في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب عدم التزام اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع البارسا.

وانطلق ديمبيلي بقوة في أول الموسم الجاري ونجح في أن يلعب بشكل أساسي مع برشلونة وساهم في فوز البارسا بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب نادي إشبيلية، ولكنه سرعان ما عاد إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى حيث لم يفضل المدرب إرنستو فالفيردي الاعتماد عليه.

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