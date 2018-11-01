شاهد بالصور | حي صيادو أسماك السردين في البرتغال

في حي ألفاما، بمدينة لشبونة، عاصمة البرتغال، يعمل القطاع الأكبر من المقيمين فيه في صيد أسماك السردين، أو في مطاعم تختص في تقديم أطباق مرتبطة بهذا النوع من السمك الذي أصبح رمزا لهذا الحي.

وبحسب وكالة “رويترز” الإخبارية، فإنه مع كل احتفالات، يخرج جزء من أهالي هذا الحي طاولات الطعام إلى الشوارع، التي تجذب المواطنين والسياح على السواء. ووسط أنغام الموسيقى والرقص، ينهمك أخرون بشغف كبير في إعداد أطباق الطعام المصنوعة من أسماك السردين.

توضح الوكالة أنه في كل حفلة، فإن أسماك السردين تكون النجمة في هذا الحي، فصيد هذا النوع من السمك أمر شعبي، كما أن تناولها يعد من اكثر الأطباق انتشارا في البرتغال.

يقدر الصيادين أنه يتم تناول 13 سمكة سردين في البرتغال في كل ثانية، لاسيما خلال شهر يونيه، الذي يرتفع فيه الصيد، أي بمعدل 34 مليون سمكة في شهر واحد.

غير أن التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة البحار ومصبات الأنهار، أصبح من الصعب كثيرا الحصول على كميات مماثلة من هذه الأسماك التي تهرب إلى المياه الباردة.

تشير الوكالة إلى أن السلطات في البرتغال أجلت عمليات الصيد في بعض الميناوات خوفا من تأثير فرط الصيد على وجود هذا الأسماك التي بدأت بالفعل بالهجرة من العديد من المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تبين الوكالة أن المحيطات تشهد أعلى درجة حرارة خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يتسبب في تغيرات حول المناطق التي توجد بها الحيوانات البحرية.

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