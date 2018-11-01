688 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 35 مليون في “حصيان الأولى”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 688 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 215 مبايعة بقيمة 524 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضى بقيمة 161 مليون درهم و 185 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 363 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة حصيان الاولى تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة الجداف.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 52.4 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 129 مليون درهم و 34 رهونات فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 45 مليون درهم وأخرى فى منطقة معيصم الأول بقيمة 42 مليون درهم.

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