الوصل يسحق الفجيرة .. والجزيرة يتعادل مع دبا

عاد نادي الوصل، إلى طريق الانتصارات بالدوري الإماراتي، عقب فوزه على ضيفه الفجيرة 6-3، اليوم الخميس، في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

سجل أهداف الوصل، كايو كانيدو (هاتريك)، في الدقائق 15 و46 و88، وفابيو دي ليما (هاتريك) في الدقائق 43 و69 و(90+5).

فيما أحرز أهداف الفجيرة، خالد عبد الله وهلال المسماري وعمر كوسوكو، في الدقائق 64 و76 و(90+4).

واضطر فريق الفجيرة، إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد بن يطو في الدقيقة 28.

ورفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط وقفز إلى المركز الثامن، فيما توقف رصيد الفجيرة عند 11 نقطة في المركز السادس.

كما شهدت نفس الجولة، تعادل الجزيرة مع نظيره دبا الفجيرة، بنتيجة 3-3.

تقدم الجزيرة بهدف سجله علي مبخوت في الدقيقة التاسعة، وتعادل دبا الفجيرة عن طريق درويش محمد في الدقيقة 29.

وسجل مبخوت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل جمعة شوكا لدبا في الدقيقة 29، ثم عاد الجزيرة ليتقدم مرة أخرى عن طريق خلفان مبارك الرازي في الدقيقة 62، إلا أن إدريس فتوحي سجل هدف التعادل لدبا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.

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