شاهد صور مسابقة ناشيونال جيوجرافيك 2018

يبدو أن المنافسة هذا العام على جائزة “صورة ناشيونال جيوجرافيك 2018″، ستكون مشتعلة للغاية، لاسيما مع اللقطات المذهلة المشاركة في هذه المسابقة.

توضح صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سباق هذا العام لجائزة “صورة ناشيونال جيوجرافيك 2018″، تضم العديد من اللقطات المذهلة، والمتنوعة بين المناظر الطبيعية والبرية والأشخاص والأماكن.

من بين هذه اللقطات الرائعة، صورة البركان الثائر، والأسد الصغير الذي يعض ذيل والدته، وعائلة رعاة الأغنام التي تعيش في القطب الشمالي.

بين هذه الصور أيضا، أثنين من وحيدي القرن الذين تنعكس صورتهما على صفحة المياه، وكذلك الدببة التي تصطاد السمك على شلال مائي.

الصور تضم أيضا راقصات بزي كوشيبودي التقليدي فيالهند يستعدن لإجراء رقص خلال حفل زواج.

تشير الصحيفة إلى أن استقبال الصور سوف ينتهي في 15 نوفمبر الجاري، وسيتم إعلان اسم الفائز بالجائزة في ديسمبر المقبل.

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