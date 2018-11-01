شاهد بالفيديو | لحظة انفجار مكوك روسي

نشرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) شريط فيديو يظهر لحظة انفجار وتحطم مركبة الاطلاق “سويوز- إف جي” في أكتوبر.

وأعلن رئيس لجنة الطوارئ، أوليغ سكوروبوغاتوف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الخميس 1 نوفمبر أن تحطم مركبة الاطلاق “سويوز- إف غي” في أكتوبر كان بسبب فشل فتح غطاء إحدى الوحدات الجانبية للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ.

كما أعلن المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في روسكوسموس أمس الثلاثاء أن حادث سقوط صاروخ “سويوز- إف غي” قد حدث بسبب خلل في عمل جهاز الاستشعار الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية.

وكان الصاروخ الناقل “سويوز-إف.غي” الذي تم اطلاقه في 11 أكتوبر لم يتمكن من إيصال مركبة “سويوز إم.إس 10” الفضائية وتحطم. وتمكن رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هايغ الذين كانا على متنه من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.

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