الدرهم يرتفع مقابل أهم أربع عملات عالمية خلال شهر

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل أهم أربع عملات عالمية خلال شهر واحد بنسبة تراوحت بين 1.2% إلى 4.2%، وذلك وفقاً لما أظهره التحليل الخاص بحركة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية استناداً إلى قائمة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وجاء الارتفاع في قيمة الدرهم مقابل العملات العالمية والتي شملت اليورو والين والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى الفرنك السويسري خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة في أعقاب الصعود الكبير الذي سجله الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات وهو الأعلى منذ نحو عام.

ويتحرك سعر صرف الدرهم على نحو يساير حركة الدولار الأمريكي وذلك نظراً لارتباط العملة المحلية بالورقة الخضراء منذ أكثر من أربعة عقود.

وتفصيلاً، ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو الى 4.15 بنمو نسبته 3.5% في تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018 مقارنة مع 4.28 للدرهم في شهر سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، كما ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الفرنك السويسري بنسبة 4.2% بالغاً مستوى 3.64 مقارنة مع 3.80 خلال فترة الرصد نفسها.

وشمل الارتفاع الذي شهدته العملة المحلية أيضاً سعر الصرف مقابل الجنيه الإسترليني وبنسبة بلغت 2.5% بالغاً مستوى 4.68 لكل درهم مقارنة مع 4.80 في سبتمبر(أيلول) الماضي، وعلى صعيد حركة الدرهم مقابل الين الياباني فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% تقريباً بالغاً 0.0323 مقارنة مع 0.0327 في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي.

يشار إلى أن العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة ومن ضمنها زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

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