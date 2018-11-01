وفاة طفلة في دبي بسبب عدوى “إنفلونزا” نادرة

توفيت طفلة في دبي تبلغ من العمر 9 سنوات الأثنين الماضي بسبب عدوى فيروسية نادرة شخصها الأطباء على أنها “إنفلونزا” مصحوبة بحمى، أثرت على قلبها ما أدى إلى وفاتها .

وكانت الطفلة التي تدعى أمينة شرف وتدرس بالصف الرابع في المدرسة الهندية العليا قد نقلت إلى مستشفى في “بر دبي” لأول مرة يوم 22 أكتوبر الماضي وفي ظل استمرار تراجع حالتها جرى نقلها مرة آخرى إلى مستشفى الجليلة للأطفال يوم 24 أكتوبر .

وقال مستشفى الجليلة للأطفال في بيان عقب وفاة الطفلة أنها تقدم تعازيها لأسرتها مضيفة أن الطفلة ظهر عليها في البداية أعراض أنفلونزا قوية مع حمى لكنها لاحقا عانت من آحدى حلات قصور القلب الحاد التي قد تكون ناجمة عن فيروس قوي .

وأضافت المستشفى أن حالة الطفلة تعتبر نادرة وفريدة من نوعها بسبب عدم استجابة جهازها المناعي للعلاج ما تسبب في النهاية بأن قلبها أصبح ضعيف جداً ما أدى إلى وفاتها ، ونصحت المستشفى الأباء بإبقاء أطفالهم في المنزل إذا أصيبوا بأي حمى واستشارة طبيب الأطفال إذا استمرت الحمى لأكثر من 48 ساعة .

وقالت مجموعة “جيمس للتعليم” أنها أصدرت تعميما للآباء طلبت خلاله منهم بعدم التساهل مع أي حالة مرضية لأطفالهم وعدم إرسالهم إلى المدرسة إذا شعروا بأي تعب ، مضيفا أن المجموعة تعتبر سلامة طلابها أولوية بالنسبة لها .

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