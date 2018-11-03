محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان فريق عمل “خليفة سات”

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى قصر زعبيل فى دبي ظهر اليوم فريق المهندسين الذين شاركوا فى بناء واطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات .

وهنأ سموهما شباب الوطن على انجازهم العلمي الكبير الذى وصفه سموهما بانه مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشعبهم ولاهليهم وامتهم العربية .

واعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادتهما واعتزازهما بالعقول والسواعد الوطنية التي شاركت فى هذا الانجاز العلمي الانساني الرائع والذى اسهم فى وضع دولة الامارات فى موقع متقدم على خارطة الدول المتقدمة .

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس

أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضره معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي علي بن محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة اللواء وسعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة وسعادة طلال حميد بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية لتنظيم قطاع الاتصالات وسعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة خليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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