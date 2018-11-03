إنستقرام تتيح مشاركة مقاطع فيديو IGTV ضمن القصة

بواسطة / بتاريخ 2018-11-03 في 12:17 م /
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أعلنت إنستقرام اليوم عن إضافة ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو من IGTV على القصة، وبطريقة مشابهة لكيفية مشاركة القصص من الحسابات الأخرى، وذلك من خلال الضغط على أيقونة الطائرة الورقية ثم اختيار مشاركة المقطع إلى القصة من القائمة الظاهرة.

كانت الشركة قد أطلقت IGTV لصناعة ونشر المقاطع الطويلة في يونيو الماضي، لكنها لم تتحدث مطلقًا عن نجاحها، الأمر الذي يرفع علامات الاستفهام على الموضوع وخصوصًا بإتاحة مشاركة فيديوهات الميزة ضمن القصة الآن، أو حتى من خلال السماح بتصوير فيديو طويل ضمن القصة لكن بتقسيمه لأجزاء خلال الفترة الماضية.

ربما تهدف الشركة لتوصيل رسالة ملتوية تقول فيها للمستخدمين “تعبنا بالعمل على تقديم تلفزيون إنستقرام IGTV، نتمنى أن تستخدموه”، لكن هل سيعمل المستخدمون على ذلك؟

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

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