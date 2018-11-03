مبادرة “إضاءة” تخفض 64% من نسبة الجريمة في المناطق المظلمة بعجمان

ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها القيادة العامة لشرطة عجمان والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان ورفع نسبة الشعور بالأمان، نفذت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة ” إضاءة ” بالتعاون مع ملاك العقارات والمباني لإنارة المناطق المظلمة في الإمارة.

وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن تنفيذ المبادرة جاء حرصاً من شرطة عجمان على تعزيز الأمن والأمان، ورفع نسبة الشعور بالأمان من خلال إضاءة المناطق المظلمة في إمارة عجمان بالتعاون مع أصحاب المباني والعقار الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في تنفيذ المبادرة.

وقال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن عدد المباني التي تم التعاون مع أصحابها بلغ 290 مبنى في مناطق صناعية الجرف والصناعية الجديدة، ومناطق أخرى في النعيمية والجرف والراشدية، وقد أسهمت المبادرة في انخفاض معدل الجريمة بنسبة 64.3% عام 2018 مقارنة بعام 2017، مؤكداً أن المبادرة مستمرة حتى تتم إنارة جميع المناطق المظلمة المأهولة بالسكان في إمارة عجمان.

وتقدم سعادة قائد عام شرطة عجمان بجزيل الشكر والتقدير لأصحاب المباني وملاك العقارات على جهودهم وتعاونهم الرائع في تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن تعزيز أمن المواطن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

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