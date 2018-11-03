مدرب شباب الأهلي : نحتاج لحصد نقاط مباراة الإمارات

وصف الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، مباراة فريقه أمام الإمارات، يوم الإثنين، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، بالصعبة.

وقال المدرب في المؤتمر التقديمي للمباراة: “الفريق في حاجة ماسة لحصد العلامة الكاملة، من أجل التقدم في الترتيب، وتقليص الفارق بينه وفرق الصدارة”.

وشدَّد المدرب، على أهمية تحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ويحتاج للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله مع الوحدة.

وأشار إلى أنَّ الإعداد، تم بصورة جيدة، والجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين بدنيًا بعد مباراة صعبة وقوية في مواجهة الوحدة.

وأضاف: “الإمارات فريق جيد ومتطور، شاهدت مبارياته في الفترة الأخيرة، وهو يقدم أداءً متميزًا، وأعتقد أنه يستحق مركزاً أفضل من الذي يحتله حاليًا، ونقاط أكثر من التي حصل عليها لذلك يجد منا كل الاحترام، وسنكون في كامل تركيزنا ونحن نواجههم”.

وتابع: “مع توقف الدوري ستعود مسابقة الكأس، وهي بطولة مهمة لنا، وسنحاول خلالها، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر في الدوري، لتجهيزهم بالصورة المطلوبة، لكننا في الوقت الراهن نركز على المباراة المقبلة“.

وقال أروابارينا: “هناك عدد من اللاعبين يعانون من مشاكل بدنية، لكنها لا ترقي لمرحلة الإصابة، وسنعمل على تجهيزهم بدنباً خلال الفترة المتبقية لنرى مدى جاهزيتهم للمشاركة”.

وختم: “بالنسبة لعبد الله النقبي، فهو في وضع جيد، وسننتظر للتأكد من حالة الأرجنتيني إيمليانو، فيما تدرب أحمد خليل مع المجموعة”.

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