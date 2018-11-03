وفاة طفل عربي غرقاً في بحر رأس الخيمة وإنقاذ طفل آخر

دعا سعادة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أولياء الأمور إلى الاهتمام جيداً بأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم حفاظاً على حياتهم وحمايتهم عبر ضرورة مراقبتهم وعدم تركهم دون التواجد بقربهم وحذرهم من خطورة إهمال الأبناء خلال وجودهم على شاطئ البحر وحثهم على عدم السماح لهم بممارسة السباحة في أماكن التيارات البحرية أو في الأماكن غير المخصصة لهذا الشأن حفاظاً على سلامتهم ، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع الحادث معبراً سعادته عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرته .

وكان طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر نحو 14 أعوام توفي غرقاً في البحر بإمارة رأس الخيمة مساء أمس وإنقاذ طفل آسيوي آخر 12 سنة ونقله للمستشفى .

وتفصيلاً يشير الرائد طارق أحمد الشرهان رئيس قسم الاسعاف والانقاذ عن ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تماما الساعة 4:00 مساء يوم أمس الجمعة يفيد بوجود طفل يتعرض للغرق ، وانتقلت على الفور فرقة خاصة من المنقذين والمسعفين إلى موقع البلاغ وتبين أن الطفل فارق الحياة نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المياه ، وارتطام الأمواج القوية عليه حيث قام بعض الأهالي المتواجدين في موقع الحادث مشكورين من نقله للشاطئ وشاهد افراد قسم الاسعاف والانقاذ طفلاً آخر يتعرض للغرق كذلك نتيجة ارتفاع الأمواج البحرية وتم انقاذه ونقله للمستشفى كما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتسليمها لذويها حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية .

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