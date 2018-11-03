باريس سان جيرمان مهدد بالغياب عن دوري الأبطال

بواسطة / بتاريخ 2018-11-03 في 8:18 م /
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لفتت صحيفة موندو ديبورتيفو “الكاتالونية”، حسب النشرة الرياضية، اليوم السبت، إلى أن نادي ​باريس سان جيرمان​ مهدد بالغياب عن ​المشاركة في دوري أبطال أوروبا​ بسبب مخالفته لقوانين اللعب النظيف على المستوى المالي، الأمر الذي يهدد بقاء نجمي الفريق ​نيمار دا سيلفا​ وكيليان مبابي في النادي الباريسي.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن حصول النادي الفرنسي على أموال، قيمتها مليار و800 مليون يورو، بطريقة احتيالية لزيادة ميزانيته، والقدرة على الدفع لضم أفضل اللاعبين، ولهذا استخدم سان جيرمان “​عقود رعاية​ وهمية”، من مؤسسات الدولة، مثل مكتب السياحة القطري، في ظل تستر من ​ميشيل بلاتيني​، وجياني إنفانتينو.

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