شاهد بالصور | موليرتال .. منطقة من الخيال في لوكسمبورج

تلقب باسم “سويسرا الصغيرة”، أنها منطقة موليرتال في لكسمبورج، التي تكون بمثابة جنة طبيعية صغيرة، بمناظر استثنائية.

يوضح موقع “أوروبيان بيست ديستنيشن” (أفضل المقاصد الأوروبية) المهتم بالسفر أن منطقة موليرتال تمتاز بتلالها الفاتنة، وقراها الهادئة، وأيضا التشكيلات الصخرية المذهلة التي تزحف عليها الأعشاب.

تقع في شرق لوكسمبورج، تحمل هذه المنطقة اسم “سويسرا الصغيرة”، نظرا لضمها العديد من التشابهات الجيوغرافية مع سويسرا.

تضم موليرتال تضاريس مذهلة وغابات كثيفة وبعض الكهوف والمساقط المائية الجميلة، وعلى عكس سويسرا، فإن مستوى التلال في المنطقة أقل ارتفاعا.

المنطقة أيضا تغطي 7% من مساحة لوكسمبورج، وتضم الكثير من المدن الصغيرة مثل بوفورت وبردورف وكوسددورف، بالإضافة إلى بعض القرى.

يشير الموقع إلى أنه في هذه المنطقة، يمكن للزائر أن يقضي إجازات متنوعة في وقت واحد، فهناك الأماكن التاريخية المتمثلة في الكباري والمعالم القديمة المحيطة بمدينة أتشتيرناتش، أحد أقدم المدن في لوكسمبورج.

المنطقة فرصة أيضا لمحب التنزع وسط التلال الخضراء والأشجار التي تغطي جذوها الأعشاب, وكذلك الوديان الرومانسية الهادئة.

أحد أجمل التنزهات في موليرتال هي الشلالات الثلاثة الذين تبدو ميائهم مضيئة لحظة التساقط، مما يعطي منظرا وكأنه قادما من فيلم خيال علمي .

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