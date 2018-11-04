دراسة : القهوة مفيدة لصحة الكبد

القهوة من المعروف أنها من المشروبات الصحية، و التي تمنح الجسم عدد من الفوائد المهمة، وطالما تم شربها بإعتدال وإختيار الجيد منها فهي تصنف من المشروبات الصحية، وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة جديدة للقهوة.

فقد أظهرت نتائج دراسة أجراها فريق علمي في مستشفى مايو الأمريكي برئاسة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي كريغلاميرت، أن تناول فنجان قهوة يوميا يزيد مقدار الوقاية من أمراض الكبد الحادة ووفقا للدكتور لاميرت، يمكن أن يوقف تناول القهوة بكميات معتدلة يوميا الالتهابات الأولية لقنوات الصفراء، التي تسبب تليف وسرطان الكبد وقصوره.

وقال لاميرت إن «الالتهابات الأولية، تتمثل في التهاب القنوات الصفراوية التصلبي الأولي، وهو مرض مناعي ذاتي وعواقبه مؤسفة».

ويتطور هذا المرض من دون ظهور أعراض واضحة، ويسبب اضطراب تدفق الصفراء وركودها وامتصاصها في مجرى الدم، وهنا يظهر اليرقان، لأن ركود الصفراء وزيادة الضغط في كيس الصفراء بسبب ذلك يحدث تغيرات لا رجعة فيها في خلايا الكبد، ما يؤدي إلى قصورها.

اقرأ ايضا

التعليقات