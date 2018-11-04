غرفة أبوظبي تعلن عن إطلاق جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح أمس في مبنى الغرفة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مبادرة جديدة من مبادرات غرفة أبوظبي التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتحقيق رؤيتها كمؤسسة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً ومؤثراً على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمته التي ألقاها بحضور الإعلاميين والصحفيين ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، أن قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي، مشيراً إلى أنه أصبح من أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز زيادة الاستثمار، وضمن أهم برامج خطة أبوظبي التي تهدف إلى تنمية هذا القطاع من الأعمال وتعزيز ثقافة رواده ليشارك في عملية النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، ولترتفع نسبة مساهمته إلى 70 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2021، وبالتالي يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الدولية لتنمية الأعمال وتطويرها.

وقال محمد هلال المهيري “إن غرفة أبوظبي تلتزم بأن تكون شريكاً استراتيجياً في نجاح وتميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في إمارة أبوظبي”، لذلك جاءت جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكمل منظومة مبادرات غرفة أبوظبي التي تبنت تنظيمها سابقاً مثل جائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة رواد المستقبل وغيرها، لتكمل غرفة أبوظبي دورها الرامي إلى تمكين وتحفيز قطاع الأعمال بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع على دعم المشروعات الاستثمارية المبتكرة. مشيراً إلى أن الغرفة أعدت للجائزة برنامجاً متكاملاً لتمكين أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من الإعداد والتخطيط السليمين لأعمالهم، وذلك من خلال تبني نموذج عمل مجرب عالمياً من قبل مؤسسات مشهود لها بالتميز والنجاح، مؤكداً على أن غرفة أبوظبي ستطرح هذا البرنامج العملي من خلال دورات وورش عمل تطبيقية لتمكين المشاركين من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت من تحقيق التميز والإبداع والابتكار في مشروعاتهم، والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات من خلال المنصة العالمية للابتكار التي تخدم أصحاب المنشآت بالتدريب وتقديم الاستشارات، فضلا عن منصة “الشبكة الكونية للمقارنات المعيارية، التي تملك قاعدة بيانات عالمية لجميع المنشآت تهدف إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاح والتطوير منه. وستقوم الجائزة على إجراء التقييمات العالمية المعتمدة وتقديم تقارير التقييم، للاستفادة منها في تحسين مختلف جوانب نموذج الأعمال ومن ثم تقدير المشاريع المتميزة، من خلال جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المهيري أن الجائزة ستركز الاهتمام على المنشآت التجارية والاستثمارية القائمة والمسجلة في إمارة أبوظبي والتي تهتم بمجالات اقتصادية في العلوم والتكنولوجيا والفضاء والطاقة وقطاعات الصحة والتعليم والنقل، في حين تتكون الجائزة من 3 فئات وهي الماسية والذهبية والفضية.

وأشار المهيري إلى حرص غرفة أبوظبي المواكب للتوجهات الحثيثة لحكومة أبوظبي في العمل على تسخير كل الجهود والإمكانات لدعم هذا القطاع الحيوي إدراكاً منها بأهميته في دعم أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. كما وتولي الغرفة اهتماماً خاصاً بتنمية الروح الاستثمارية لدى الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية، وتشجيعهم على التطوير من منشآتهم الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال دعمها وبناء قدراتها وتطوير إمكانياتها وضمان تحسن أدائها، وزيادة نموها في الناتج المحلي، والاستفادة من الخدمات النوعية والبرامج والاستشارات التي تطرحها غرفة أبوظبي لتساعدهم على مواجهة التحديات التي تعرقل من مسيرتهم نحو التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

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