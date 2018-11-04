الأخضر الشاب يتوج بكأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

توج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما، يوم الأحد، بعد فوزه بجدارة على نظيره الكوري الجنوبي 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب باكنساري في سيبينونغ الإندونيسية.

وتقدم الأخضر الشاب مبكرا وفي الدقيقة الثانية عن طريق تركي مروان العمار، وضاعف النتيجة خالد عيسى الغنام في الدقيقة 22، قبل أن يقلص المنتخب الكوري الجنوبي النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق ركلة جزاء.

وحقق المنتخب السعودي اللقب الآسيوي للمرة الثالثة، بعدما فاز بنسخة 1986 أمام البحرين بهدفين دون رد، وكسب لقب 1992 أمام كوريا الجنوبية.

وكان الأخضر الشاب تأهل إلى كأس العالم للشباب 2019 في بولندا، بعدما تصدر الدور الأول في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على ماليزيا 2-1 وعلى الصين 1-0 وعلى طاجيكستان 3-1، ثم فاز في ربع النهائي على أستراليا 3-1، وكسب اليابان في نصف النهائي 2-0.

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