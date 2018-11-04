شاهد بالصور | فيورد لاند .. حديقة من الخيال في نيوزيلندا

تعد حديقة فيورد لاند أحد أكثر المقاصد السياحية زيارة في نيوزيلاندا، جولة بسيطة في الصور الملتقطة عن هذه الحديقة وستكتشف السبب.

وبحسب موقع “أيه أيه ترافلر” المهتم بالسفر، فإن هذه الحديقة تحظى بجمال طبيعي مذهل، حتى أن البعض يلقبها بالأعجوبة الثامنة على كوكب الأرض.

يشير الموقع إلى أن هذه الحديقة هي منطقة جمال طبيعي مذهل، فمن مضايق ثلجية محفورة، وقمم جبال بيضاء، وبحيرة ذات مياه شفافة تعكس ما حولها.

أقيمت هذه الحديقة على منطقة طبيعية رائعة عام 1952، على مساحة 1,2 مليون هكتار، في منطقة سوث لاند بالجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

يشير الموقع إلى أن الكثير من الزوار يطلقون عليها اسم “جنة ميلفورد”، نظرا لمناظرها الطبيعية الخلابة التي لم تلمس وكأنها لوحة فنية مرسومة من خيال فنان مبدع.

أحد الجماليات في هذه الحديقة هو التمازج بين المناظر الطبيعية مثل قمم الجبال والبحيرات والشلالات، والسحب التي تتشكل فوقها، لتعطيها منظرا رائعا.

تضم الحديقة أيضا بعض الحيوانات الأليفة، مثل حيوان الكيا، وهو نوع من الببغاوات ذات المنقار الطويل، وكذلك حيوان الكيوي.

اقرأ ايضا

التعليقات