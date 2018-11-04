تطبيق مهمتنا الجديد لتنظيم مهامك على أكمل وجه

هناك فئة لا بأس فيها من تطبيقات تنظيم المهام، وعادةً يتطرق الشخص لهذه التطبيقات لكثرة انشغالاته ولتنظيم أفكاره بشكل أفضل، معنا في هذه المقالة أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال وهو تطبيق مهمتنا والمتاح حصرًا على نظام تشغيل iOS، وبالمناسبة التطبيق من تطوير عربي بشكل بحت.

فيما يخص الفكرة الرئيسية القادمة مع التطبيق، فهي تتمثل في تنسيق المهام بين المجموعات بشكل سهل وبسيط للغاية، حيث يمكن إنشاء مجموعة والإنضمام اليها بوضع الكود المخصص لها، على أن يكون هذا الكود موجود في صفحة الأعضاء، وطبعًا يدعم التطبيق هنا وضع صورة تعبيرية للمجموعة وتغيير الإسم وما إلى ذلك من خيارات رئيسية.

ومن مميزاته الأخرى إمكانية تعيين عضو محدد للقيام بمهمة ما، حيث يتم إرسال إشعار عند تعيين عضو لهذه المهمة مع إضافة وصف للمهمة سواء وصف نصي أو صوتي أو مرئي “صورة” وكذلك إضافة موقع المهمة بالاستعانة بخرائط قوقل، ولا يقع الأمر عند هذا الحد حيث هناك خيار تعيين وقت انتهاء المهمة، مع إمكانية مزامنة في Calender وإرسال وقت التنبيه قبل 3 ساعات.

كما وتعرض المجموعة في تطبيق “مهمتنا” المهام بشكل بسيط لإدارتها وعرض كل مهمة في حقل مع بياناتها وسهولة الوصول إليها بدون أي تعقيدات، وفي حالة انتهاء العضو من المهمة، بدوره يقوم بإرسال تنبيه بهذا لمُنشأ المهمة، أخيرًا يأتي التطبيق بصفحة “الأرشيف” التي تتضمن المهام المكتملة والتي يمكن الرجوع اليها في أي وقت وإعادة العمل بها مرة أخرى.

تحميل تطبيق مهمتنا من هنا.

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