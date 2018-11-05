محمد بن راشد يعين القاضي زكي بن عزمي رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم (33) لسنة 2018 بتعيين القاضي زكي بن عزمي، رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، كما أصدر سموه المرسوم رقم (34) لسنة 2018 بتعيين القاضي عمر جمعه محمد الفجير المهيري، نائباً لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يُعمل بالمرسوم رقم (33) لسنة 2018 اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2018، والمرسوم رقم (34) لسنة 2018 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر هذان المرسومان في الجريدة الرسمية.

وكان القاضي زكي بن عزمي قد انضم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي في ديسمبر من العام 2013، وله تاريخ طويل في مجال القضاء في بلاده، حيث شغل منصب رئيس قضاة ماليزيا لمدة ثلاث سنوات، بعد أن شغل سابقاً منصب رئيس محكمة الاستئناف هناك، وعمل أيضاً قاضياً اتحادياً، حيث تم تعيينه كقاض في المحكمة الفيدرالية كسابقة أولى في تاريخ القضاء الماليزي التي يتم فيها تعيين محام ممارس كقاض في هذه المحكمة تقديرا لمعرفته القانونية الواسعة حيث يمتد تاريخه المهني لمدة تقارب 50 عاما في مجال العمل القانوني.

وعمل القاضي عمر المهيري مستشارا لدى سلطة دبي للخدمات المالية في العام 2004، قبل أن يتم تعيينه عضواً في الهيئة القضائية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2005، وقاضياً للاستئناف بمحاكم المركز في العام 2008، وهو العام ذاته الذي انضم فيه إلى عضوية المجلس العلمي لمعهد دبي القضائي، إضافة إلى انضمامه إلى عضوية اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي في العام 2016.

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