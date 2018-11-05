3 أنواع من التعيين في «حكومة دبي» بدءاً من العام المقبل

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، الذي سيطبق بدءاً من يناير المقبل، حدّد ثلاثة أنواع من التعيين في مؤسسات ودوائر حكومة دبي، وهي التعيين بدوام كامل، والتعيين بدوام جزئي، والتعيين المؤقت، ويتم خلالها شغل الوظائف حسب احتياجات ومتطلبات العمل لكل دائرة.

ويعتبر التعيين بدوام كامل، حسب القانون الجديد، القاعدة والأصل العام في شغل الوظيفة الشاغرة في أي دائرة، ويمكن اللجوء إلى هذا النوع لتعيين أي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، وفي حال التعيين بدوام كامل فإن آلية التعيين تختلف بالنسبة للموظف المواطن عن الموظف غير المواطن، حيث يتم تعيين الموظف المواطن بدوام كامل بموجب قرار تعيين يصدر عن السلطة المختصة في الدائرة، في حين يكون التعيين بموجب عقد عمل بالنسبة للموظف غير المواطن، ويوقع كذلك من السلطة المختصة بالتعيين لمدة سنة واحدة، ويُجدد تلقائياً لمدة مماثلة.

فيما يهدف النوع الثاني من التعيين (بدوام جزئي) إلى توفير مرونة أكثر، وإيجاد بدائل للموظفين للعمل بعدد ساعات أقل من عدد ساعات الدوام الرسمي المقررة، ويجوز اللجوء إلى هذا النوع من التعيين في حال كان الموظف يرغب في التعاقد مع الجهة الحكومية ليعمل لديها بعدد ساعات أقل، تراوح بين 14 و28 ساعة أسبوعياً، وبما لا يقل عن يومي عمل ولا يزيد على أربعة أيام عمل في الأسبوع، ويكون التعيين بدوام جزئي من خلال عقد يوقع بين الموظف وجهة العمل، سواء كان الموظف مواطناً أو غير مواطن، وتكون مدته سنة ويجدد تلقائياً، ويُبين في هذا العقد ساعات العمل المقررة للموظف وحقوقه والتزاماته .

وقالت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن نظام التعيين المؤقت يمكّن أي دائرة أو مؤسسة حكومية، من تعيين أي شخص لديها، مواطن أو غير مواطن، بعقد عمل مؤقت تقل مدته عن سنة واحدة، ويمنح الموظف لقاء ذلك مكافأة مالية شهرية مقطوعة تُحدد قيمتها حسب المخصصات المالية للوظيفة المعين بها الموظف، وبما يتوافق مع عدد ساعات العمل المكلف بها، التي يمكن أن تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية أو تقل عنها، وذلك حسب ما تتطلبه تلك الوظيفة، ويتم التوافق عليه بموجب العقد.

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