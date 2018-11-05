سياحة رأس الخيمة تفتتح المسار الحديدي لـ «جبل جيس»

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إعادة افتتاح وجهة المغامرات «جبل جيس فيا فيراتا» المسار الحديدي، اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري والتي تشمل تسلق الجبال والمسير الجبلي على ارتفاع 120 متراً فوق سطح الأرض.

وتعد مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا»، الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تضم ثلاث نقاط بداية ونهاية منفصلة لرحلات المشي لمسافات طويلة تحت إشراف المرشدين، إضافة إلى ثلاثة مسارات انزلاقية بطول 50 متراً و60 متراً و300 متر، لتوفر بذلك خيارات تلائم الزوار من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الهيئة قررت إعادة افتتاح المغامرة نظراً للنجاح الهائل الذي حققته هذه التجربة في السابق، مشيراً إلى أن الفعالية ستساهم في زيادة أعداد الزوار المحليين والدوليين الباحثين عن مغامرات عالمية المستوى.

وقال خورخية خورخية، الرئيس التنفيذي لتورو فيردي رأس الخيمة، إن هذه الرياضة تحظى باهتمام كبير من عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن هناك فريقاً من الخبراء المتخصصين بتشغيل مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا» سيساعدون عشاق هذه الرياضة على ممارستها على جبل جيس الذي يحظى بإقبال كبير، خاصة في هذه الأجواء التي تنخفض خلالها درجات الحرارة على الجبل.

اقرأ ايضا

التعليقات