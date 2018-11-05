3 سنوات حبساً والإبعاد لخادمة أشعلت النيران في منزل مواطن

بواسطة / بتاريخ 2018-11-05 في 12:32 م /
sabq2-600x55313

وتبيّن من خلال التحقيقات، اشتعال النيران أولاً في إحدى الغرف المجاورة لسور المنزل، واتهمت أسرة المواطن، الخادمة بإشعال النيران في المنزل، نتيجة لخلافات بينهم، حيث استغلت عدم وجودهم داخل المنزل، وتسلقت السور وألقت بالنار على ستائر هذه الحجرة، واعترفت المتهمة في التحقيقات التي أجريت معها بقيامها بالجريمة، وقالت إن دافعها للقيام بحرق المنزل، كان بسبب خلافات مع كفيلها.

وتنوعت روايات الخادمة خلال سير التحقيقات، حيث تضاربت أقوالها في خلال مراحل التحقيق معها، والأسباب التي قادتها لإشعال النيران بالمنزل، الذي أدى لوقوع خسائر مادية دون إصابات بشرية.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--