الإمارات الرابعة عالمياً في «القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء»

حافظت دولة الإمارات على مركزها الرابع عالمياً في «مؤشر القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء»، للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للمؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي 2018 لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس» التابعة لمؤسسة «إيكونوميست» للأبحاث.

ووفقاً للتقرير، فقد تقدمت دولة الإمارات مركزين خلال عام 2018، لتحل في المركز 31 عالمياً في المؤشر السنوي العام للأمن الغذائي وتفصيلاً، أظهر المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي 2018 لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، التابعة لمؤسسة «إيكونوميست» للأبحاث، أن دولة الإمارات حافظت على مركزها الرابع عالمياً في «مؤشر القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء» للعام الثاني على التوالي، مسجلة 87 نقطة، مقارنة بـ84.9 نقطة في المؤشر خلال عام 2017.

ووفقاً للمؤسسة، فإن «مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء» يقيس قدرة السكان على تحمل تكاليف الأغذية ذات النوعية الجيدة، من دون ضغط أو إجهاد، باعتبارها جانباً مهماً في مسألة الأمن الغذائي، فضلاً عن القدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الأغذية.

ولفت تقرير المؤسسة، الذي يغطي 113 دولة، أن «مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء» يقاس بناءً على ستة عوامل فرعية، هي: نسبة الاستهلاك أو الإنفاق على الغذاء، فضلاً عن الناتج المحلي الإجمالي لكل نسمة، والرسوم المفروضة على الواردات الزراعية، وتوافر برامج دعم الأمن الغذائي، وإمكانية حصول مزارعين على إمكانات مادية.

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