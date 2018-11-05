شاهد بالصور | الجمال المذهل لترانسلفانيا خلال الخريف

مع قدوم الخريف، تكتسي منطقة ترانسلفانيا في رومانيا، بألوان خلابة تتراوح بين الأصفر والأحمر والبرتقالي، ليعطي الجبال والسهول منظرا استثنائية.

تقع ترانسلفانيا ي وسط رومانيا، وتعرف بمدنها القديمة، وجبالها الخضراء التي تغطيها الأشجار، وكذلك قلاعها القديمة، مثل بران كاسيل، التي تعود إلى العصر القوطي.

يسكن هذه المنطقة أكثر من 7 مليون مواطن، لاسيما في القرى والمدن التي تمتد خلالها.

غير أن هذه المنطقة تتميز بجبالها وتلالها وسهولها الخلابة، بمناظر طبيعية قلما توجد في أماكن أخرى.

غير أن فصل الخريف يكسب هذه المنطقة جمالا آخر، إذ تميل أوراق الأشجار إلى اللون الأحمر والأصفر، لتصبح المنطقة كلوحة من الالوان.

ورصد موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير، العديد من الصور المذهلة التي تعكس الجمال الرائع لمنطقة ترانسلفانيا خلال موسم الخريف.

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