دراسة: الوزن الزائد أو الناقص يقصِّر العمر 4 سنوات

أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الوزن الزائد أو الناقص من شأنه التأثير على عمر الإنسان المتوقع، وإنقاصه 4 سنوات.

وشملت الدراسة الطبية المعمقة أكثر من مليوني شخص في بريطانيا، ونشرت نتائجها كاملة في العدد الأخير من مجلة «لانسيت» الطبية.

ووصل باحثو الدراسة إلى خلاصة تفيد بأن أصحاب الأجسام الصحية والمتناسقة، ممن تبلغ أعمارهم 40 عاماً، هم أقل البشر عرضة للأمراض الخطيرة.

وبلغة الأرقام، فإن الرجال الذين يعانون من زيادة في الوزن يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع ب‍ـ2 ـــ 4 سنوات، والنسا‍ء ‍3 ــ 5 سنوات، وذلك بالمقارنة مع أصحاب الأجسام الرشيقة الصحية.

أما بالنسبة للرجال الذين يعانون من نقصان في الوزن، فعادة ما يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع ب‍ـ3 ـــ 4 سنوات، والنساء ب‍ـ4 ــ 5 سنوات.

وتستخدم الدراسة معيار مؤشر كتلة الجسم BMI في سبيل تفريق الأجسام الرشيقة عن غيرها، حيث يمكن الحصول على النتيجة من خلال إجراء عملية رياضية بسيطة، هي تقسيم وزن الإنسان بالكليو غرام على مربع طوله بالمتر.

وبناء على ما سبق تكون الأجسام الرشيقة والصحية هي التي تتراوح نتائجها بين 18.5 و25 على مقياس BMI الطبي.

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