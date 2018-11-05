بدء تشغيل كاميرات مراقبة مرورية ذكية في رأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن بدء التشغيل التجريبي لكاميرات المراقبة المرورية الذكية الجديدة والمتطورة والتي تم تركيبها ضمن المرحلة الأولى لمشروع “المدينة الذكية” والمزمع تنفيذه خلال الفترة القادمة على عدة مراحل ويهدف إلى تركيب عدداً من الكاميرات الحديثة عالية الجودة والدقة بمختلف الطرق والميادين الهامة والرئيسية على مستوى الإمارة .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة يرافقه المدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع وعدداً من الضباط وأصحاب الاختصاص ، لموقع المشروع إيذاناً ببدء العمل به بعد انتهاء أعمال الإعداد وتجهيزها على النحو الأمثل .

وأفاد اللواء علي بن علوان خلال جولته التفقدية لانطلاق المرحلة التجريبية للكاميرات عن أنه تم تشغيلها في المواقع السياحية بالإمارة ، وقام القائد العام بزيارة غرفة التحكم المصغرة والمزودة بكاميرات المراقبة وشاشات عرض على أعلى مستوى لمتابعة انضباط الحالة الأمنية داخل وخارج الإمارة ، كما تعرف على آلية تشغيل تلك الكاميرات وكيفية تركيبها وربطها بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لإرسال التحديثات بشكل منظم حول السلامة على الطرق وحركة المرور عبر استخدام أعلى مستوى من التقنيات والأنظمة الدقيقة ذات كفاءة عالية من حيث وسائل الاتصال والقدرة على التعرف على وجوه السائقين تلقائياً لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين دون أن يحد من حرية التنقل ، كما يمكن لتلك الكاميرات من قراءة لوحة أرقام المركبات ومراقبة تدفق حركة المرور ومناطق الازدحام ، وذلك تماشياً مع القوانين والتشريعات داخل الدولة ، بالإضافة إلى ضبط السرعة الزائدة للتقليل من حجم الحوادث المرورية .

وأكد بن علوان بأن هذه الكاميرات الحديثة التي تم تركيبها تعتبر ذات تقنيات حديثة جداً عالمياً ، مشيراً بأن النظام الجديد يهدف إلى إحكام المنظومة الأمنية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والحفاظ على سلامتهم ، ومن ثم سيتم الإعلان عن التشغيل الفعلي لهذه الكاميرات في وقت لاحق .

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