عروض حصرية للمستثمرين في معرض سوق العقارات “ريميكس” العين

أعلنت شركة “سيفن تايدز” الرائدة في تطوير المشاريع العقارية والفندقية الفاخرة عن إطلاق عرض حصري بقيمة 20 ألف درهم إماراتي فقط لحجز إحدى الشقق الفاخرة في مشاريع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفن ريزيدنسيز النخلة وذلك خلال معرض سوق العقارات “ريميكس” في مدينة العين.

وستقدم “سيفن تايدز” عرضاً حصرياً لاثنين من مشاريعها في دبي في معرض سوق العقارات الذي يقام في مركز العين للمؤتمرات في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.

وبموجب هذا العرض، يمكن لمستثمري مدينة العين الراغبين بالشراء إيداع مبلغ وقدره 20 ألف درهم إماراتي فقط لحجز شقتهم السكنية الجديدة في واحدة من مشاريع سيفن العقارية سواءً في سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا أو سيفن ريزيدنسيز النخلة.

وبهذه المناسبة قال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: “إنها فرصة فريدة لسيفن تايدز لمقابلة المستثمرين ذوي الملاءة المالية وجهاً لوجه لعرض مشاريع الشركة الجذابة والتي توفر عائدات مالية مغرية، كما أنها فرصة ممتازة لأولئك الذين يتطلعون لامتلاك منزل ثانٍ أو شقة سكنية فاخرة لقضاء عطلاتهم، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يسعون إلى تعزيز محفظة استثماراتهم.

وسيتمكن زوار جناح سيفن تايدز خلال معرض “ريميكس” من حجز شقتهم الجديدة مقابل دفعة مقدمة بقيمة 20 ألف درهم إماراتي فقط، كما يمكنهم الاستفادة من العديد من خطط الدفع المغرية التي نقدمها”.

ويعتبر سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا أول مشروع متعدد الاستخدامات لشركة سيفن تايدز بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم، وقد تم بيع الوحدات السكنية المتاحة ضمن المرحلة الأولى من المشروع في أقل من أسبوع واحد. وتضم الوحدات المتبقية شقق استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم.

وتبدأ أسعار شقق الاستديو في هذا المشروع من 393 ألف درهم إماراتي وتتراوح مساحتها من 384 إلى 416 قدم مربع، بينما يصل سعر الشقق بغرفة نوم واحدة إلى 768 ألف درهم على مساحة تمتد ما بين 739 إلى 800 قدم مربع. في حين تزيد أسعار الشقق بغرفتي نوم لتصل إلى 992 ألف درهم بمساحة تبلغ 1073 قدم مربع، أما الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم فإن سعرها يصل إلى 1.40 مليون درهم وتتراوح مساحتها من 1516 إلى 1521 قدم مربع.

وتتميز جميع الشقق بأفضل التجهيزات والتشطيبات الراقية بأسلوب عصري ومتطور، كما تحتوي أيضاً على خزائن مدمجة وأجهزة المطبخ المتطورة من أفضل العلامات التجارية.

وتطرق عبد الله بن سليم إلى ميزات هذا المشروع قائلاً: “يوفر مشروع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا خيار دفع سهل وجذاب يتضمن رسوم الحجز متبوعاً بدفعات تساوي 6% من سعر التكلفة كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الثالث من العام 2021. ونتوقع أن تبلغ نسبة عائدات الاستثمار 12% سنوياً”.

ويعتبر سيفن ريزيدنسيز النخلة ثالث مشروع لشركة سيفن تايدز في نخلة جميرا، ويقدم للمشترين خطة سداد جذابة مع عائد استثمار بنسبة 10% مضمون من قبل المطور على مدى خمس سنوات، ويشمل ذلك شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة.

وتباع الوحدات غير المفروشة في هذا المشروع مع أفضل التجهيزات والتشطيبات الراقية، وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 1 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار الشقق بغرفة نوم واحدة من 2 مليون درهم. وقد بدأت أعمال البناء في المشروع في شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر تسليمه في ديسمبر 2019.

واختتم بن سليّم كلامه بالقول: “توفر شقق سيفن ريزيدنسز النخلة للمالكين والمستثمرين كافة وسائل وسبل الراحة، خصوصاً مع وجود فريق متخصص من “سيفن تايدز” والذي يحرص على متابعة أدق التفاصيل بهدف إسعاد المستثمرين والمالكين على حدٍّ سواء”.

هذا ويمكن لزوار معرض سوق العقارات “ريميكس” العين الاطلاع على مشاريع شركة سيفن تايدز في جناحها الموجود في قاعة الخبيصي رقم 1 (F03).

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