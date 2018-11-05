660 فرصة وظيفية تنتظر المواطنين في قطاع التجزئة

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع مسؤولي وممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاع التجزئة مستجدات التوطين وممكنات استحداث الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في هذا القطاع الذي يعد من بين اربعة قطاعات استراتيجية مستهدفة ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في مرحلتها الثانية التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يعقده معاليه مع قطاع التجزئة وذلك في اطار سلسلة لقاءات يعقدها مع الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالمبادرة التي تستهدف توفير 3500 فرصة وظيفية خلال 100 يوم منها 500 فرصة في قطاع التأمين والف فرصة وظيفية في كل قطاع من القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والتجزئة.

وبلغ عدد الفرص الوظيفية المستحدثة في قطاع التجزئة حتى الان نحو 340 فرصة في وظائف مختلفة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي ان تعزيز توظيف المواطنين وتمكنيهم في وظائفهم يأتي في مقدمة اولويات عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي رعاه الله بضرورة تسريع التوطين حيث اطلقت الوزارة من ضمن استراتيجيتها مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات استراتيجية مستهدفة تقوم على اساس تفعيل وتطوير الشراكة مع هذه القطاعات انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية المشتركة وتكامل الادوار في ملف التوطين”.

واكد خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا في مقر المسرعات الحكومية في دبي ” التزام الوزارة بالاضطلاع بمسؤوليتها التي تفرضها هذه الشراكة من خلال تقديم كافة اشكال الدعم للمؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات ومساعدتها على تحمل مسؤوليتها بما يسهم في تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وصولا الى تحقيق مستهدفات التوطين في الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021″.

واشار الى ان قطاع التجزئة يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الدولة لما يملكه من إمكانات وقدرات تمكنه من توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية الواعدة والمستقرة التي تلبي تطلعات المواطنين الذين اثبت العديد من العاملين منهم في هذا القطاع كفاءة عالية اهلتهم لشغل مواقع متقدمة لدى الشركات التي يعملون لديها.

وقال ان الوزارة تتطلع الى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع التجزئة لا سيما في ضوء مواصلة اقامة الايام المفتوحة للتوظيف التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة ومن ضمنها قطاع التجزئة”.

وأكد معاليه “التزام الوزارة برفد قطاع التجزئة بالكفاءات والباحثين عن العمل الجاهزين للالتحاق بالوظائف المتوافرة في هذا القطاع خصوصا في ضوء البرامج التدريبية والتأهلية التي تنفذها الوزارة وتستهدف تطوير مهارات المواطنين فضلا عن اعادة تأهيل وتمكين الباحثين عن العمل الذين لا يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي تجريها الشركات في ايام التوظيف”.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالتعاون الذي ابدته العديد من شركات التجزئة خلال مشاركتها في الايام المفتوحة التي نظمت منذ انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر والتي شهدت اقبالا ملحوظا من الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.

وتم خلال اللقاء تكريم 11 مؤسسة وشركة تعتبر الاكثر تفاعلا مع المبادرة في قطاع التجزئة حيث شمل التكريم الشركات الأكثر طرحا للشواغر الوظيفية وهي على التوالي شركة كويك وي ومؤسسة جمعة الماجد وشركة أحمد صديقي وأولاده ومجموعة الطاير وكذلك الشركات الأكثر عقدا للمقابلات الوظيفية وهي على التوالي الطاير وشركة أحمد صديقي وأولاده ومجموعة شهلوب فضلا عن تكريم الشركات الأكثر توظيفا للمواطنين وهي على التوالي ماجد الفطيم ومجموعة الفطيم وشركة دلسكو وشركة الامارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة والنابودة والمسعود.

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