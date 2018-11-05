406 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 24 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 406 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 128 مبايعة بقيمة 288 مليون درهم، منها 36 مبايعة للأراضى بقيمة 145 مليون درهم و 92 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 143 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم فى منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها9 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 118 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 96 مليون درهم و 25 رهونات فلل وشقق بقيمة 22 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 49 مليون درهم وأخرى فى منطقة المركاض بقيمة 13 مليون درهم.

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