شرطة رأس الخيمة تمدد فترة تخفيض المخالفات المرورية حتى 30 نوفمبر الجاري

بناءً على توجيهات سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أعلنت شرطة رأس الخيمة تمديد فترة خصم سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 30% اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 5/11/2018 إلى يوم الجمعة الموافق 30/11/2018، وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الجمهور تزامناً مع عام زايد الخير.

وصرح سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي، أن خصم المخالفات يشمل تخفيض 30% على مخالفات بدل حجز المركبات، وتخفيض 30% على مخالفات الرادار التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، مؤكداً أنه تم تمديد خصم تسديد المخالفات المرورية المتراكمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد جميع جمهور المتعاملين بكافة شرائحهم تحفيزاً لهم نحو الامتثال لقانون السير والمرور.

وأضاف سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن ضرورة تمديد القرار لتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة، وعليه تم التمديد حتى نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن ذلك يمثل بشرى سارة لمن تراكمت عليهم المخالفات المرورية خلال الفترة الماضية، كما سيسهم بشكل كبير في التسهيل على الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة، جراء تراكم المخالفات، من تسوية أوضاعهم القانونية المرورية.

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