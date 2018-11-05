شاهد بالصور | التبت .. بلد الطبيعة النائمة

تلقب باسم “سقف العالم” لاحتوائها أعلى قمم جبلية في العالم، تعد التبت من أكثر المناطق التي تضم مناظر طبيعية خلابة، وهدوء آخاذ.

تقع في شمال جبال الهيمالايا، تشكل التبت دولة، لكنها تقع تحت التبعية لجمهورية الصين، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة، والقمم الجبلية الشاهقة، والكثير من المعابد الدينية المعلقة.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير فإن هذه الدولة غنية أيضا بالتاريخ والثقافة القديمة والمناظر الطبيعية الشاسعة، والقمم الجبلية الجليدية، والشعب الودود.

من بين المعالم الهامة في هذه الدولة، جبل إيفرست، الذي يعد أعلى قمة في العالم، ويزوره الآلاف من الأشخاص الذين يتجرأون لصعوده.

يبلغ عدد سكان التبت 6 مليون مواطن، ويتحدثون 3 لغات مشتقة من اللغة التبتية القديمة.

ورغم هذا الجمال الساحر، فإن التبت بدأت موجة من التغيير مؤخرا، مع إدخال وسائل تكنولوجية حديثة، لاسيما في مجالي المواصلات والاتصالات، بعد عقود من التمسك بالتقاليد الموروثة.

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