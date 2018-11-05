آبل توقف إطلاق خطوط إنتاج آيفون XR جديدة بسبب ضعف الطلب

عند إعلان آبل عن هواتف آيفون لهذا العام، قامت الشركة بإطلاق نسخة بسعر أقل عن نظيراتها بسبب نوعية الشاشة والكاميرا المختلفة، وأطلقت عليه اسم آيفون XR وأتاحته للمستخدمين في نهاية أكتوبر الماضي، ولكن على ما يبدو أن الهاتف لم يحظى بالانطلاقة المنتظرة.

حيث أشار موقع Nikkei أن الشركة الأمريكية أمرت الشركات الصينية المنتجة لقطع الهواتف بإيقاف أي قنوات إنتاج جديدة للهاتف الأقل ثمنًا. وقد قالت مصادر من شركة Foxconn أنها كانت تستعد لتوفير 60 خط إنتاج لهذا الهاتف، لكنها حاليًا تعمل بنحو 45 خط إنتاج فقط، أي أنها تقوم بإنتاج هواتف آيفون XR يوميًا بنحو 100,000 هاتف أقل من المخطط. كما أن آبل أمرت الشركة الأخرى Pegatron بإيقاف أي خطوط إنتاج للهواتف.

ربما هذا لا يبدو مبشرًا بالنسبة للشركة، خاصة وأن الطلب المسبق على الهاتف تجاوز هواتف العام الماضي، بينما بعد إطلاقه كان هناك طلب أضعف مقارنة مع هواتف العام الماضي، الأمر الذي دعا الشركة توقف أي خطوط إنتاج مستقبلية حتى لا تتسبب بخسائر في المستقبل.

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