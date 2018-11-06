4 أندية نهارية لكبار المواطنين بحلول عام 2020

كشفت وحيدة خليل درويش، مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة بصدد إنشاء 4 أندية نهارية لكبار المواطنين قبل حلول 2020 في رأس الخيمة والشارقة والفجيرة ودبي، حيث تم افتتاح النادي النهاري في مركز التنمية بمدينة أم القيوين خلال فعاليات يوم المسنّ العالمي، بهدف الترويج لهذه الفئة الهامة في المجتمع وجمعهم والاستفادة من برامج الوزارة والأنشطة الترفيهية والرحلات الثقافية بجانب المجلس الاجتماعي والنادي الصحي.

وأعلنت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع عن تقديم جوائز تستهدف فئة كبار المواطنين الأوائل الذين عملوا بجهد لإنجاح مسيرة النهضة والتنمية في دولة الإمارات، ضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بالإضافة لتقديم التسهيلات لهذه الفئة لضمان الاستقرار المالي، والبرامج التأهيلية للمتقاعدين.

وأعلنت عن وضع دراسة لترخيص مرشدي التوجيه الأسري في القطاع الخاص وإنشاء مراكز توجيه أسري على مستوى الدولة، وفق ضوابط واشتراطات لضمان توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، بحيث يصبح الحصول على الترخيص إلزامياً للعاملين في مجالات المهن الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة للشباب المقبلين على الزواج من المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص والفنادق وصالات الأفراح، ضمن مبادرة بطاقة «مسرة» بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتعزيز التماسك الأسري ودعم الشباب، وذلك من خلال الحصول على عدة مزايا حصرية وتسهيلات متميزة، ضمن خطط الوزارة لإسعاد المجتمع.

وأضافت: «تقدم بطاقة «مسرة» الخاصة بتقديم خصومات لكبار المواطنين الذين تخطوا 60 عاماً خدماتها عبر 60 جهة على مستوى الدولة، حيث استفاد منها أكثر من 16 ألف مستفيد من هذه الفئة»، مشيرة إلى أن التسجيل في المبادرة يتم من خلال 56 مركزاً ومكتباً تابعين للوزارة على مستوى الدولة، ونعمل على زيادة الخدمات والمنتجات المقدمة عبر خصومات لإسعاد هذه الفئة الهامة في المجتمع .

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