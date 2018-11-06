إطلاق أكبر تطبيق إلكتروني لتوصيل البقالة مجانا في الدولة

كشفت شركة «باويك» للتطبيقات الإلكترونية، عن إطلاق أول تطبيق للتسوق، بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين درهم، وذلك بهدف توصيل البقالة إلكترونياً إلى المستهلكين داخل الدولة مجاناً.

وقال راجيف لي، الرئيس التنفيذي للشركة ، إن تطبيق «باويك» يشمل حالياً 943 ألف بقالة وسوبر ماركت في أبوظبي ودبي، ومن المتوقع إضافة أكثر من 3 آلاف منفذ بيع جديد على مستوى الدولة خلال عام من الإطلاق، حيث سيجري العمل بالتطبيق في باقي إمارات الدولة تباعاً.

وأوضح راجيف أن التطبيق يروج لنمط حياة صحي، وفقاً لرؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أنه جرى تطويره ليتمكن خلال فترة قصيرة لا تتعدي 30 دقيقة من الوصول إلى شبكة واسعة، تناهز أكثر من 900 بقالة وسوبر ماركت، تغطي كامل المناطق الرئيسة لأبوظبي، ونحو 80% في دبي.

وأشار راجيف إلى أن التطبيق يستخدم خوارزميات الربط الإلكتروني، لتحقق أقصى درجات الراحة للمستخدمين، وهذا يعني التأكد من أن رحلة العملاء عبر التطبيق، يجب أن تكون سهلة وسلسة، ومن خلال واجهة سهلة الاستخدام، يمكن إتمام عملية طلب المنتج ببضع نقرات فقط

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