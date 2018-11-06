أجهزة آيباد أسرع من الحواسب المحمولة

خلال حدث الكشف عن آيباد برو 2018، زعم John Ternus نائب رئيس شركة آبل للهندسة ان جهاز آيباد برو أسرع بنسبة 92% من أجهزة الحواسب المحمولة التي تم بيعها في الاثنا عشر أشهر الماضية، بما في ذلك طرازات Core i7 الأكثر شعبية، حيث أوضح ان هذا يرجع إلى معالج A12X Bionic ثماني النواه الجديد بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى.

وعلى ما يبدو، يعمل جهاز آيباد برو على توفير أداء رسومات مماثل لأداء Xbox One S في منتج أصغر بنسبة 94٪، وهذا بفضل معالج الرسومات سباعي النواة الموجود به.

وعادةً ما تقوم شركة أبل باستخدام نسخة مكررة من شرائح آيفون الخاصة بها مع أجهزة آيباد، حيث بالفعل قد تم إضافة شرائح A12X Bionic مع أجهزة آيباد برو 2018 الجديدة والتي أحرزت نتائج مذهلة مع أجهزة آيباد في اختبارات Geekbench. فقد سجل جهاز آيباد طراز 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية أكثر من 18000 نقطة في اختبار النواة المتعددة، وأكثر من 5000 نقطة في اختبار النواة الأحادية. وللمقارنة، يمكن لجهاز آيباد برو الجديد أن يسجل بنفس مقدار الجيل السابع من معالج Intel Core i7 رباعي النواة بسرعة 4.2 جيجاهرتز، حتى عند العمل بتردد أقل بكثير. كما ان أحدث أجهزة آيفون يمكن تسجل أكثر من 11000 نقطة في اختبار النواة المتعددة وما زالت تتفوق على كل شيء تقدمه أندرويد حتى الآن. وكما هو واضح في الصورة أدناه، سجلت أول شرائح 7 نانومتر على هواتف أندرويد، وشرائح Kirin 980 على هواتف هواوي، أقل بكثير مقابل شرائح A12X بتقنية 7 نانومتر على أجهزة آيباد برو. من الواضح ان شركة أبل كانت على حق عندما زعمت ان أجهزة آيباد برو الجديدة أسرع من معظم الحواسب المحمولة الاستهلاكية.

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