مدرس مواطن يفوز بجائزة أفضل معلم خليجي

أكد المعلم المواطن الفائز بجائزة “محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي”، راشد علي هاشم، أنه عرف بفوزه اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها تلقى مكالمة تهنئة من وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، مشيراً إلى أنه كان متفائلاً، خاصة بعد تقديم الملف الخاص به عندما جاءت لجنة من الوزارة واطلعت على مشاريعه وابتكاراته.

وقال “الجائزة خطوة في مشواري المهني، حيث أسعى للفوز بجائزة أفضل معلم في العالم، مشيراً إلى أنه قدم في الجائزة هذا العام، ولديه أمل وإصرار على تحقيق المركز الأول بها ليثبت للعالم أن المعلم الإماراتي هو الأفضل”.

ويشغل المعلم، راشد هاشم، وظيفة مدرس مادة التربية الرياضية في مدرسة المعتصم بأبوظبي ، وحاصل على الدكتوراه ويتحدث عدة لغات تشمل العربية، والانجليزية، والروسية والفرنسية، ولديه أبحاث منشورة وأوراق عمل تم تقديمها في مؤتمرات دولية عديدة.

ومن أبرز انجازاته، تأسيس مركز صناع العقول والذي يتكون من 7 مختبرات لجميع فئات الطلبة وتتضمن مختبر دعم الخدمة الوطنية، ومختبر الطاقة الحركية، ومختبر فرط الحركة، ومختبر جيم التعليمي، كما أنه شارك معلمي الرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية في تعليم فئة من الطلبة ممن يعانون فرط الحركة (صعوبات تعلم) عبر تفعيل مختبر فرط الحركة .

اقرأ ايضا

التعليقات