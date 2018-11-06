تسريبات جديدة لهاتف نوكيا القادم بـ 5 كاميرات

إذا كنت تعتقد ان 3 كاميرات او 4 كاميرا خلفية هي النهاية فأنت مخطئ لأن نوكيا تعمل بالفعل على هاتف رائد يحمل 5 كاميرات من الخلف من المفترض ان يقدم قدرات تصوير فائقة ومزايا فريدة من نوعها.

أحدث التسريبات المنتشرة اليوم تستعرض تصميم الهاتف من جميع النواحي حيث يبرز من الخلف شكل الكاميرات التي تاتي على شكل دائري مع فلاش LED مزدوج حيث لازالت المواصفات التقنية لهذه الكاميرات غامضة حتى اللحظة.

سيقدم الهاتف ايضاً شاشة بحجم 5.9 إنش بدقة QHD+ وسيعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 8GB رام و ذاكرة تخزين 128GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

بالتاكيد الهاتف سوف يستخدم أحدث نسخة من نظام اندرويد والمعروفة بإسم اندرويد باي 9.0 حيث ستعمل كل هذا المواصفات على بطارية بسعة 4150mAh مع ملاحظة انه لاوجود للبصمة من الخلف ولامن الامام وهذا يعني انها ستكون داخل الشاشة.

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