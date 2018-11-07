تحليل نتائج الطلبة العلمية لتوجيههم لتخصصات جامعية مناسبة

بدأت وزارة التربية والتعليم بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطلبة العلمية، ورصد كافة المعلومات التي تخص مهاراتهم وابتكاراتهم ومستوى أدائهم في كافة التخصصات، لتوجيههم إلى التخصصات الجامعية الأنسب لكل منهم.

وقال الشيخ الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي إن «تلك البيانات سيتم تحليلها استناداً إلى التقنيات الحديثة، وبالتالي سنتوقع كيف يسير مستقبل الطلبة التعليمي وأداؤهم في السنوات المقبلة، وكذلك تحديد أوجه التحسن في العملية التعليمية سواء من خلال تطوير أداء الطلبة أو المعلمين».

وأضاف المعلا أنه بناء على تحليل تلك البيانات أيضاً سيتم دعم الطلبة في الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية وفقاً لمعيارين أساسيين، هما مهاراته وأداؤه السابقان المرصودان، واحتياجات سوق العمل التي تناسب تلك المهارات ونتائجه الدراسية.

وأشار المعلا إلى أنه يجري حالياً إدراج تقنيات الذكاء الصناعي في كثير من المناهج الدراسية في التعليم العام سواء من خلال طرق التعلم الحديث أو برفدها ضمن المناهج الدراسية، لافتاً إلى أن تحليل بيانات وأداء الطالب من خلال المدرسة سيمكننا من منح الطالب الإرشادات التي تناسبه ليكون له حظ أوفر في تطوير مهاراته وإفادته في مسيرته الدراسية بناء على الاستنتاجات والمقارنات المعيارية.

وأوضح المعلا، هناك طلبة ينهون الثانوية العامة وليس لديهم النظرة الكافية لاختيار تخصصاتهم الجامعية، مما يؤثر في مستقبلهم التعليمي والمهني وفيما يخص الطلبة الجامعيين، أوضح أن الاستراتيجية الجديدة لطلبة الجامعات ترتكز على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخصصات الجامعية والمناهج الدراسية وإرشاد الطلبة الجامعيين لكيفية استخدام البيانات لتحسين مسيرتهم الجامعية ومن ثم المهنية .

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