المشروعات الجاهزة أنشطة مدرسية «وهمية»

«نفّذ مشروعك المدرسي بأفضل الخامات وأقل التكاليف»، شعار ترفعه غالبية المكتبات؛ لاستغلال تكليفات المعلمين المتكررة للطلبة بتصميم وتنفيذ مجسّمات تعكس فهم الطالب للدروس المقررة في بعض المواد، أو تظهر موهبته في التخيل والإبداع، وذلك ضمن الأنشطة المدرسية المقررة في المنهج الدراسي.

وأفاد ذوو طلبة بأنّ المدارس على علم بشراء الطلبة المشروعات جاهزة، مشيرين إلى انزعاجهم وتضررهم من هذه الأنشطة، خصوصاً أنها تتطلب منهم هدر أموال بلا طائل، مشيرين إلى أنّها لا تزيد مهارات الطلبة؛ بل تعلمه الغش، في الوقت الذي وجهت فيه وزارة التربية والتعليم بتنفيذ جميع الأنشطة داخل المدرسة.

وأكّد ذوو طلبة أنّ سعر المجسّم يبدأ من 50 درهماً، ويصل إلى 300 درهم، حسب النوع وعدد المجسمات داخله، لافتين إلى أنّ أسعار مجسّمات يوم العلم واليوم الوطني تراوح بين 15 و50 درهماً، فيما ترتفع أسعار مجسّمات مواد العلوم والتاريخ لتصل إلى 300 درهم، فيما تتعدى المشروعات التي تصمم خصيصاً وفق طلبات محددة هذه المبالغ وتابعوا أنّ المدارس تُصرّ على طلب وتنفيذ هذه الأنشطة، على الرغم من أنّ الغرض الأساسي منها مفقود، خصوصاً أنّهم على علم بأنّ الطلبة يشترون مشروعاتهم جاهزة من المكتبات، إضافة إلى أنّ المشروعات التي يقدمونها نسخ متكررة

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