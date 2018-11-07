LG تسجل براءة إختراع لهاتف بكاميرا مدمجة في الشاشة

بواسطة / بتاريخ 2018-11-07 في 7:39 م /
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سجلت شركة LG براءة إختراع جديدة لتصميم هاتف يضم كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة، لتغيير تصميم النتوء العلوي ودعم عرض بكامل الشاشة.

smartphone- design-1- with under-display -front camera

وبعد إنتشار التصميم المنزلق الذي يضم الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية مع التصميم المميز بالنتوء العلوي في إصدارات هذا العام، يبدأ عمالقة تصنيع الهاتف في تبني تصميم جديد لإصدارات العام المقبل من الهواتف الذكية.

وقد أشارت العديد من التسريبات التي انطلقت حتى الآن، إلى أن سامسونج لديها تصميم للكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy s10 مدمج في الشاشة حيث تظهر العدسات من خلال فتحة صغيرة في الشاشة.

وتنضم شركة LG في محاولة للتنافس أيضاً مع العملاق الكوري، وذلك من خلال براءة إختراع لاثنين من تصاميم الهواتف المميزة بكاميرة أمامية مدمجة في الشاشة.

smartphone- design-2- with under-display -front camera

ويأتي التصميم الأول من LG لهاتف مميز بحواف جانبية منحنية، بينما يأتي التصميم الثاني بحواف مستقيمة، كما تضم الشاشة في تصميم كلا الهاتفين قطع بشكل بيضاوي ليضم الكاميرة الأمامية مع مستشعرات القرب والمحيط، بينما يختلف موقع القطع في تصميم الهاتفين حيث يأتي في المنتصف أو زاوية الهاتف العلوية اليسرى أو اليمنى.

حتى الآن لا يمكن التأكيد على إنتقال براءة إختراع LG في التصاميم الجديدة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع قريباً، إلا أن اللمحات الأولى لتصاميم العام المقبل للهواتف المميزة بدأت بالإنتشار بالفعل.

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