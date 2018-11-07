شرطة الشارقة تطلق حملة للحد من جرائم انتحال صفة رجال الأمن

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمختلف الإدارات، والأقسام، والمراكز، حملة تهدف الى الحد من الجرائم التي يقوم بها بعض المحتالين من ضعاف النفوس منتحلين صفة رجال الأمن، حيث يقومون باعتراض وخداع بعض الأفراد خاصة من الجنسيات الآسيوية، مستغلين بذلك عدم إلمامهم باللغة العربية، وإيهامهم بأنهم من رجال الأمن، ويستولون عن طريق هذه الخدعة على ما بحوزتهم من أوراق ومقتنيات خاصة كالهاتف المتحرك والساعة ومحفظة النقود بكل ما تحتويه.

وتقوم الحملة بتوعية شريحة كبيرة من المجتمع حتى لايقعوا ضحية لهؤلاء المحتالين، وكيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف، وذلك بتوزيع مطويات باللغة (العربية، والانجليزية، والأوردية)، في المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الأفراد الذين تستهدفهم الحملة، خاصة في المناطق الصناعية حيث تتزايد أعدادهم، كما تركز الحملة أيضاً على القيام بوضع الملصقات التوعوية بأحجام كبيرة على المحلات التجارية الكبرى كمراكز التسوق، والمراكز الطبية المختلفة، وجميع الأماكن التى تشهد تواجداً مكثفاً للأفراد المستهدفين.

وتؤكد شرطة الشارقة أن رجال الشرطة في الحالات العادية لا يطلبون سوى إبراز بطاقة الهوية ، أو رخصة القيادة وملكية المركبة من الأشخاص المطلوبين ولا يطلبون تسليمهم الأغراض والأموال والمقتنيات الخاصة لأي سبب، كما تهيب بكل أفراد المجتمع بعدم الانصياع لهؤلاء المحتالين، وذلك من خلال طلبهم من الشخص الذي يعترضهم بصفته العسكرية بإبراز ما يثبت هويته .

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة على حرصها الشديد على سلامة وحماية كل قاطني إمارة الشارقة، من خلال القيام بدورها في توفير الأمن والأمان لهم،

وتدعو شرطة الشارقة المواطنين والمقيمين في التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أية تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية من خلال الاتصال الآمن بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الرقم المجاني (80040(أو عبر الهاتف 065943210 أو بالتوجه إلى أقرب مركز للشرطة للإبلاغ عن الجاني والإدلاء بأوصافه .

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