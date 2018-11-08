دبي | 50 % خصومات على تصميم مسكن المواطن

تقدم شركات استشارات هندسية ومقاولون في معرض «ديكوبيلد»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خصومات تصل إلى 50% على التصميم والإشراف المعماري لمساكن المواطنين، إضافة إلى السحب على تصاميم هندسية مجانية خلال المعرض الذي انطلقت فعالياته، أمس، في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» في منطقة الورقاء بدبي.

ويشارك في المعرض بدورته الثانية، 52 جهة متخصصة في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض أحدث ما توصل إليه قطاع البناء وفنون العمارة والتصميم من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة.

وذكر مشاركون في المعرض أن «هدف المشاركة في الحدث هو التسهيل على المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، من خلال تقديم عروض مختلفة تتيح للمواطن المفاضلة بينها واختيار ما يتناسب منها مع إمكاناته المادية»، موضحين أن «ديكوبيلد» منصة سنوية تُعنى بتوفير التفاصيل الإسكانية الدقيقة التي تهم المواطنين الساعين لبناء مشروعاتهم السكنية الخاصة، أو تلك الموجهة للاستخدامات الاستثمارية والتأجير، بدءاً من أحدث التصميمات الهندسية، مروراً بأعمال المقاولات وتجارة مواد البناء والخدمات التمويلية الحكومية والخاصة، وانتهاءُ بأرقى الديكورات الداخلية والخارجية (لاند سكايب).

وقال مدير شركة أركان للاستشارات الهندسية، وسام عبدالحليم، تطرح الشركة تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، خلال أيام المعرض، تتضمن سحباً يومياً على تصميم هندسي يُقدم مجاناً للمواطن الفائز، إضافة إلى خصم على التصميمات الهندسية والإشراف المعماري أثناء بناء المسكن، يصل إلى 50% من قيمة التصميمات والإشراف، و40% على أعمال الديكور، كما تعرض الشركة تصميمات فلل جاهزة تبدأ كلفة بنائها من 780 ألف درهم

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