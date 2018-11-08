تمديد ساعات عمل فحص المركبات بمبنى ترخيص الآليات بمدينة كلباء

حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على أسعاد المتعاملين بتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وتبسيطها ، أعلنت إدارة شرطة المنطقة الشرقيه بالتنسيق مع شركة قرية تسجيل “اينوك” بتمديد ساعات العمل للفحص الفني للمركبات بمدينة كلباء والتي بدأت في تفعيلها حيث يبدأ العمل من الساعه السابعة صباحا حتى الساعه السادسة مساءاً من يوم السبت الى الخميس.

وقال الرائد سالم عبدالله الريامي رئيس قسم ترخيص الآليات والسائقين بالإنابه انه بإمكان المتعامل حالياً إنجاز معاملات فحص المركبة الكترونياً بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين والعمل راحتهم من خلال توفير و تسهيل الحصول على الخدمة، وجاري العمل على توفير كافة الخدمات الاخرى المختلفة التي يحتاجها المتعامل في المستقبل القريب وذلك بتوفير خدمة إنجاز المعاملات المتعلقة بشئون ترخيص وتسجيل وتجديد الآليات خلال الفتره المسائية.

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